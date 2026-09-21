Durante la tarde del jueves, un accidente de tránsito en Las Parejas dejó un saldo de varios heridos y una persona derivada a Cañada de Gómez.

El siniestro ocurrió entre las calles 8 y 23, aproximadamente a las 18:20 horas. Aparentemente habría ocurrido que el conductor de una Amarok, un hombre de 55 años, que circulaba por la 8 en sentido Sur a Norte, al momento de ceder el paso sufrió un episodio epiléptico y perdió el control de la misma.

Al suceder eso colisionó desde atrás con una Eco Sport roja, en la cual se trasladaban una mujer de 44, su hijo de 13 y otro adolescente de la misma edad. El vehículo se desplazó varios metros por el impacto.

También la Amarok chocó contra una Saveiro, la cual estaba estacionada y sus ocupantes estaban por darle marcha antes del siniestro. Los damnificados de esta camioneta tienen 38 y 30 años.

Como resultado, uno de los ocupantes de la Saveiro fue derivado al centro de salud de Cañada de Gómez por una fisura en su cráneo. Por otro lado, todos los otros damnificados fueron asistidos y trasladados al nosocomio local para la asistencia primaria.

El hecho está siendo investigado.