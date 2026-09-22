Durante el mediodía del domingo, aproximadamente a las 12:50 horas, personal policial de Bell Ville recibió una denuncia por una persona herida en una vivienda ubicada en calle 1º de Mayo al 700. El hecho ocurrió horas después del hombre que fue apuñalado en la vía pública, entre Echeverría y Pasaje Pasteur.

Al llegar la policía a la casa en 1º de Mayo, la propietaria del lugar testificó que, momentos antes y en medio de una riña, una joven de 25 años habría sido agredida con un objeto punzante en el abdomen y la pierna izquierda. Luego, la sospechosa del apuñalamiento huyó del lugar.

La damnificada fue trasladada al nosocomio local, donde le realizaron las curaciones y asistencia médica necesaria. Quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Por otro lado, aún no han detenido a la sospechosa de la agresión.