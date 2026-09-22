Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 9:40 horas, personal policial de Bell Ville recibió un llamado de emergencia por una agresión a una persona que había ocurrido entre las calles Echeverría y Pasaje Pasteur.

Según lo testificado por la víctima, un hombre de 48 años, estaba caminando por el lugar cuando, de la nada, apareció el agresor y lo apuñalo en la zona de la cintura y espalda alta. Además detallo que no conocía al malhechor.

El damnificado fue trasladado al hospital local donde le realizaron la asistencia necesaria.

Aún no hay detenidos.