Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 17 horas, personal policial llevó a cabo la detención de un sujeto en el predio de La Finca, o ex Deportivo Italiano, entre Saavedra y Perú.

Allí, mientras se realizaba una actividad deportiva con público presente, los uniformados realizaron diversas tareas y patrullajes preventivos en el lugar cuando dieron con un sujeto de 23 años, al cual lograron identificar y detectar que tenía pedido de captura vigente.

El sospechoso era buscado por diversos hechos delictivos ocurridos en la ciudad, entre ellos un robo a finales del mes de junio, y otro este mismo sábado 26.

Fue detenido y trasladado a la comisaría local, donde quedó alojado.