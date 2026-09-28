En diálogo con el equipo de Red Panorama, el coordinador del área de Tránsito Municipal, Horacio Belli, se refirió al episodio ocurrido durante un operativo de la Guardia Urbana, cuando un móvil ingresó a la Plaza Sarmiento mientras intervenía ante una concentración de motocicletas.

El funcionario fue categórico al señalar que la maniobra no estuvo justificada: “No se justifica de ninguna manera”.

Según explicó Belli, el procedimiento se originó a partir de los llamados de vecinos que denunciaban ruidos provocados por unas 15 o 16 motocicletas reunidas en la plaza durante la madrugada del sábado. El funcionario indicó que un inspector acudió al lugar y que, ante su presencia, los motociclistas se dispersaron hacia distintos sectores de la ciudad.

En ese contexto se produjo el hecho que generó cuestionamientos, cuando el inspector ingresó con la camioneta a la plaza. Belli sostuvo que la situación no puede justificarse por el comportamiento de los motociclistas y remarcó: “No comparto nada de eso, absolutamente nada”. A su vez, señaló que la presión y la impotencia frente a los reclamos vecinales no habilitan una intervención de ese tipo.

El coordinador de Tránsito también puso el foco en la reiteración de episodios vinculados con motocicletas y ruidos molestos. Afirmó que durante operativos realizados anteriormente se llegaron a secuestrar unas 300 motos desde enero y recordó que, tras aquellas intervenciones, vecinos habían expresado que podían volver a dormir con tranquilidad.

Horacio adelantó que se están coordinando nuevos operativos durante los fines de semana junto con otras fuerzas para intentar controlar la situación. “Esto hay que pararlo de buena manera, como corresponde”, sostuvo, mientras explicó que ya mantuvo reuniones con representantes de la Unidad Fiscal para abordar, entre otros aspectos, la circulación de motocicletas con patentes tapadas o adulteradas.

El coordinador también cuestionó las dificultades que, según su mirada, existen para que las intervenciones tengan continuidad en el ámbito judicial. En ese sentido, planteó que el problema no puede recaer únicamente sobre los inspectores o agentes que intervienen en la calle y reclamó que cada organismo actúe dentro de sus responsabilidades.

Finalmente, Belli volvió a referirse al episodio de la plaza y reconoció que la conducta del personal municipal fue incorrecta, aunque la vinculó con un escenario de reiterados reclamos vecinales. “La impotencia te lleva a hacer eso, que está mal”, expresó, mientras insistió en la necesidad de buscar una respuesta coordinada frente a los disturbios ocasionados por motociclistas.