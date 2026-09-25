En diálogo con el equipo de Red Panorama, el comisario Félix Tisera nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido ayer.

Durante la tarde y noche del jueves, personal policial de Leones, trabajando en conjunto con divisiones de Marcos Juárez y otras áreas, realizaron un operativo donde dieron con un sujeto que habría sido participe de la banda que intentó entrar a robar en una vivienda sobre Avenida Igoillo al 800 días atrás, donde habría resultado damnificada la familia Palmieri.

Tras la investigación, los uniformados dieron con el sospechoso en zona céntrica de la ciudad quien, al notar los móviles policiales, emprendió la huida, en una persecución que recorrió 4 cuadras aproximadamente. Fue aprehendido en un descampado entre calles Bouquet y Güemes.

Además, según lo comentado por Tisera, se realizaron varios allanamientos durante la noche del jueves, en los cuales incautaron varios teléfonos y prendas de vestir, entre otros elementos vinculados a la causa.

“Leones es una ciudad tranquila y le tenemos que devolver esa tranquilidad”, expresó el comisario. Además detalló que están intentando ubicar a los otros vehículos y los 7 sospechosos más de esta banda que cometió varios hechos delictivos en la ciudad.

Por otro lado, brindó información de que han logrado identificar un automóvil que era buscado en Leones, el cual fue encontrado en la ciudad santafesina de Armstrong. Están investigando si este automóvil pudo haber sido usado por esta misma banda.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el detenido sería Gabriel Biglia, tendría 33 años y sería oriundo de Leones. El sospechoso ya cuenta con antecedentes penales por delitos similares.