Durante la tarde del martes, tras diversos comentarios que llegaron al equipo de Red Panorama, se recibió una información muy emotiva que habla de la solidaridad en los vecinos de la región.

Todo ocurrió cuando una mujer, docente oriunda de Rosario y de nombre Mónica, se comunicó a Panorama detallando que había encontrado una billetera en la ciudad santafesina, en una parada de colectivos ubicada entre las calles Presidente Roca y San Luis.

Según lo comentado por Mónica, comenzó a preguntar a los que estaban en el lugar, pero al no recibir respuesta alguna, revisó los datos de un DNI que había dentro, el cual pertenecía a un adolescente de apellido Lavi.

Al ser menor de edad, en el carnet estaban los nombres de los padres también, quienes serían Emerson Lavi y Laura Boccoli.

Rápidamente el equipo dio la información a través de sus programas radiales de la tarde para dar con el joven, quien llamó de inmediato y comentó que se encontraba en Rosario con su familia al momento de perderla.

Lo notorio de la situación, que comentó la docente al medio, es que buscó por Google con quien comunicarse y lo primero que le apareció fue Red Panorama, por eso llamó al teléfono de aquí.

En el momento que apareció el adolescente, el equipo intercambió los números para que Mónica y quien extravió la billetera puedan acordar donde encontrarse.

Media hora más tarde, la familia Lavi avisó que ya habían buscado lo extraviado y le llevaron un regalo a la docente rosarina a modo de recompensa. Además agradecieron a Panorama por la difusión y conexión entre ambas personas.