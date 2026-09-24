En diálogo con el equipo de Red Panorama, el representante del Área de Deportes de la Municipalidad, Horacio Pochettino, brindó detalles de la nueva edición de la Maratón Ciudad de Marcos Juárez, que se realizará el próximo 25 de octubre en el marco del aniversario de la ciudad. Este año, la competencia tendrá un condimento especial: cumplirá 30 años de continuidad.

Pochettino destacó la convocatoria que tiene la propuesta y recordó que el año pasado participaron aproximadamente 400 corredores, a los que se sumaron 140 estudiantes y unos 100 chicos de la Maratón Kids. En total, el evento generó un movimiento cercano a las 600 personas, con participantes de Marcos Juárez, otras localidades, distintas provincias y hasta Uruguay.

La competencia volverá a ofrecer tres distancias: 5 kilómetros participativos, 10 kilómetros y la media maratón de 21 kilómetros. Además, habrá 3,2 millones de pesos en premios en efectivo para las categorías competitivas y se incorporará un reconocimiento para los mejores corredores locales, tanto hombres como mujeres, en las pruebas de 10 y 21 kilómetros.

Por tratarse de una edición especial, también habrá distintos sorteos entre los participantes. Para los corredores se sortearán cuatro bicicletas y viajes a Talampaya, Embalse de Río Tercero y Carlos Paz. En tanto, los estudiantes tendrán premios específicos y en la Maratón Kids se sorteará una bicicleta.

El representante de Deportes también resaltó el trabajo de la Comisión Municipal de Deportes, integrada por personas vinculadas a distintas disciplinas que colaboran de manera voluntaria con la organización. En ese sentido, remarcó que la maratón nació durante el gobierno de Pérez Morata y continuó a través de diferentes gestiones, consolidándose como una propuesta que trascendió los cambios políticos.

La jornada volverá a contar además con el tradicional tercer tiempo, con hamburguesas, gaseosas, frutas e hidratación para los participantes. También se ofrecerá alojamiento gratuito en los internados de los colegios IPEA 209 e IPEA 51, una alternativa destinada a quienes llegan desde otras localidades y provincias para participar de una competencia que ya forma parte de la agenda deportiva de Marcos Juárez.

Para inscribirse es necesario ingresar a la página https://www.timecontrolonline.com.ar/eventos/6a58020b03129cc92087bda5