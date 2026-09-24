En diálogo con el equipo de Red Panorama, Neri, uno de los Corredores Viales encargado de la obra, nos brindó mayores detalles sobre lo que están llevando a cabo.

Durante el día miércoles, diversos comentarios sobre el estado de la Ruta 9 en la zona urbana de la ciudad llegaron al equipo de Panorama, quienes hablaron con Diego Heredia y confirmó que, tras más de 2 meses de quejas, pudieron acordar con la empresa para que viniera a reparar ese sector, el cual se encontraba acanalado.

Por ello, hoy por la mañana llegó el equipo de Corredores Viales, quienes ya empezaron a suavizar la calzada para darle un mejor acabado y que no perjudique a los que la transitan. El primer tramo será en el cruce de Alem y Ruta 9 que, según lo explicado por Neri, estaba en ese estado debido al tránsito pesado que circula por el sector.

Además de eso confirmó que, una vez finalizada esta reparación, continuarán con más tramos del camino que pasan por la urbe de Marcos Juárez, hasta llegar al kilómetro 460, entre esta ciudad y Leones. Este proyecto comenzó hace un par de meses desde General Roca.

Las tareas continuarán hasta mediados de la próxima semana pero consideraron que el cruce de Alem quedará listo en las próximas horas. El procedimiento que usan es el de suavizar y aplanar el camino pero no le pondrán una capa de pavimento después.