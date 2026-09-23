Durante la madrugada del martes, aproximadamente a las 6:50 horas, personal policial de San Marcos Sud fue convocado al predio donde se encuentra ubicado un circo actualmente por una denuncia de intento de robo.

Allí hablaron con el damnificado, un joven de 19 años, quien testificó que mientras dormía se metió -sin su autorización- un sujeto a su casilla e intentó robarle.

Rápidamente realizaron el operativo para dar con el sospechoso en el lugar, quien fue identificado por los uniformados. También le realizaron un palpado preventivo para saber si no se estaba llevando algunas pertenencias del damnificado.

Fue trasladado a la comisaría local donde quedó alojado bajo los delitos de violación de domicilio y tentativa de hurto.