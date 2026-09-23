En diálogo con el equipo de Red Panorama, un vecino damnificado que vive en Barrio Sur reclamó la falta de respuestas por parte del municipio con una obra de cordón cuneta que colocaron en su calle y que dificulta la circulación.

Según lo detallado por este hombre que vive en calle Juan B. Justo, la construcción lleva ya varios días pausada y, como no se ha reanudado, tiene su automóvil en la vereda, el cual no se puede mover del lugar.

Además dijo que no puede esperar a que el nuevo intendente entre al gobierno para “poder subir el auto” ya que necesita circular con él, debido a que su esposa tiene una leve discapacidad y no puede caminar.

El vecino pidió a Panorama que su reclamo llegue a personal de la Municipalidad para que se dé una solución. “Aunque sea que me terminen la subida y después hagan lo que quieran”, expresó.

Durante la mañana de hoy miércoles, el equipo de Red Panorama intentó contactarse con responsables de las áreas municipales abocadas a estas obras, pero no hubo respuesta alguna.