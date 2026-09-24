En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Detective Juan Chiaramoni, Jefe de División Investigativa de la FPA, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la noche del miércoles, y luego de 2 meses de seguimientos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó varios allanamientos en la ciudad y detuvo a 4 personas por venta de estupefacientes.

Los operativo se llevaron a cabo sobre Mendoza al 1800 y Bulevar 13 al 600, este último en Barrio Villa El Panal. Allí incautaron 150 dosis de cocaína, más de 60 dosis de marihuana, dinero, balanzas digitales, dos motocicletas, entre otros elementos vinculados a la causa.

Además detuvieron a 4 personas, tres hombres y una mujer mayores de edad, que fueron trasladados a la Unidad Judicial. Según lo comentado por Chiaramoni los sospechosos ya contaban con antecedentes por delitos similares.

Los 4 aprehendidos trabajaban de manera coordinada como una banda, vendiendo los estupefacientes en diversas partes de la ciudad.