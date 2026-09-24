En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ingeniero Mauricio Lattanzi analizó la actualidad de los cultivos en la región y puso el foco en la falta de lluvias registrada durante agosto y septiembre. Según explicó, las precipitaciones estuvieron “muy por debajo de las medias”, generando preocupación principalmente por el desarrollo del trigo.

Lattanzi señaló que, a diferencia del año pasado, cuando durante agosto se registraron cerca de 250 milímetros en algunos sectores, este año las lluvias fueron escasas. “Prácticamente es casi nada de agua”, sostuvo el ingeniero, quien remarcó que la falta de humedad representa actualmente la principal dificultad para el cultivo.

Respecto del trigo, explicó que los lotes presentan un desarrollo algo más adelantado que durante la campaña anterior y se encuentran próximos a espigar. Sin embargo, todavía resta evaluar el impacto de las últimas heladas. “Hay que esperar, hay que darle un poco de tiempo”, indicó, ya que hasta el momento no cuentan con registros concretos de daños.

En cuanto al maíz, el avance de la siembra presenta diferencias importantes según cada zona. Lattanzi estimó que “seguramente el 50% del maíz o quizás más” todavía resta sembrar, mientras que en sectores cercanos a Marcos Juárez varios productores ya pudieron completar las tareas.

El frío de las últimas semanas también demoró la emergencia de los lotes sembrados durante los primeros días de septiembre. De acuerdo con el ingeniero, la última helada no habría generado daños significativos porque la mayoría del maíz todavía permanecía bajo tierra, aunque advirtió que el escenario habría sido diferente con plantas ya emergidas.

Finalmente, Lattanzi remarcó que las próximas lluvias serán determinantes para continuar con la campaña agrícola. “Esperamos que llueva 15, 20 milímetros”, expresó, y consideró que una precipitación generalizada de unos 20 milímetros permitiría avanzar con la siembra de maíz y posteriormente comenzar con la soja de primera.