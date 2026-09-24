Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 18:30 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Bulevar Mitre e Independencia, en el Barrio Sur de la vecina localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta conducida por una mujer mayor de edad colisionó con un camión que se encontraba en el lugar.

Al llegar los bomberos, la conductora del rodado menor se encontraba tendida en el suelo, por lo que tuvieron que inmovilizarla y asistirla para luego trasladarla al Hospital Municipal San Roque de Leones.

Aún se desconocen las causas del hecho.