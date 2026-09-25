Pulmòn Verde: Coyspu Marcos Juàrez.
¡ El Plan en Pie !.
Pulmòn Verde 2026.
Pulmòn Verde Se Reprograma para el Domingo 27 de Septiembre.
¡ Nos vemos muy pronto para compartir mùsica, sorteos, recorrido y una jornada para toda la Familia.
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