Minutos atrás, diversas fuentes dieron a conocer al equipo de Red Panorama sobre un megaoperativo que está realizando la Fuerza Policial Antinarcotráfico para desbaratar varias bandas que realizaban la venta de estupefacientes en la ciudad de Villa María.

Los allanamientos comenzaron en primeras horas de la mañana, siendo ya más de 34. En los procedimientos incautaron dosis de marihuana, cocaína, armas de fuego, cartuchos, automóviles y otros elementos vinculados a la causa. También llevan ya 10 personas detenidas.

Se desconoce aún los sexos de los aprehendidos, o si tienen vinculación entre ellos.

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