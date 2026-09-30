Durante los últimos días, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, en los 4 años de gestión de la intendente Sara Majorel, lograron entregar 66 viviendas a los habitantes de la ciudad.

Según lo detallado, 41 de estas casas corresponden al programa municipal, mientras que las otras 25 son del proyecto Vivienda Semilla. Además destacaron que la meta inicial fue superada al concretarse la entrega número 66.

“El sueño de tener una casa propia no es una promesa de campaña para nosotros, es una realidad» detalló Sara Majorel a los medios de comunicación, como también agregó que esto fue posible gracias a que han realizado una gestión «correctamente» en estos 4 años.

Desde el municipio expresaron que el cumplimiento de estos programas «ha permitido que los jóvenes marcojuarenses planifiquen su progreso y se queden a vivir en Marcos Juárez».