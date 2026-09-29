Durante la noche del domingo, pasadas las 21 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado para asistir a los damnificados de un accidente de tránsito ocurrido entre las calles San José y Rivadavia.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta, conducida por una mujer mayor de edad, colisionó con una camioneta.

Al llegar los bomberos asistieron a la damnificada del rodado menor, la cual se encontraba en el lugar con traumatismos varios y escoriaciones. La inmovilizaron y trasladaron al Hospital Municipal San Roque, donde quedó ingresada para que le realicen los chequeos correspondientes.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.