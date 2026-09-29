En diálogo con el equipo de Red Panorama, la directora de la Sede Regional Bernardo Houssay de la Universidad Provincial de Córdoba, Mariela Vico, confirmó la realización del avant premiere de un documental que reconstruye los orígenes de Marcos Juárez.

La presentación será en la sede local de la institución, con entrada libre y gratuita.

Vico explicó que la Universidad se sumó a un proyecto que ya se encontraba en desarrollo a partir de una investigación sobre la historia de la ciudad. “Estamos muy contentos de poder poner a disposición nuestro espacio para que se lleve adelante este lanzamiento”, señaló la directora.

El vínculo con la sede universitaria comenzó en 2025, cuando docentes y estudiantes de tercer año de Diseño Gráfico participaron en la confección de un folleto sobre los orígenes de Marcos Juárez. Luego, el trabajo continuó junto a la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, y otros actores de la comunidad.

La producción también cuenta con ilustraciones realizadas por artistas locales, elaboradas a partir de la información recopilada durante la investigación. Según Vico, el objetivo es presentar la historia de una manera diferente y generar un material que pueda trascender a las generaciones actuales.

“Es una manera de poder dejar los cimientos para generaciones futuras y de seguir construyendo la cultura de nuestra ciudad”, sostuvo la directora de la sede. En ese sentido, destacó que la Universidad busca ampliar su participación en propuestas culturales y generar una agenda que fortalezca su vínculo con la comunidad.

El avant premiere será este miércoles a las 19:15, con la proyección de los tres primeros capítulos de la serie documental. Vico señaló que se trata de una producción compuesta por pequeños capítulos y que la intención es continuar trabajando para sumar nuevas entregas que permitan completar el recorrido por la historia local.

La actividad tendrá capacidad limitada, aunque desde la institución anticiparon que podrían realizarse nuevas proyecciones en otros horarios, días o espacios. Además, se invitó a autoridades de establecimientos educativos para que conozcan el material y evalúen la posibilidad de incorporarlo como recurso dentro de sus propuestas curriculares.