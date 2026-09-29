En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ingeniero Germán Romagnoli confirmó la realización de la séptima edición de EXPIMA, la muestra de proveedores para la industria mecánica, metalmecánica y de agropartes.

El encuentro se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre en Marcos Juárez, nuevamente con La Cantera como escenario.

Romagnoli explicó que la exposición está orientada a proveedores de insumos y tecnología, con propuestas que pueden ir desde elementos hidráulicos y sistemas de soldadura hasta software y robótica. Por ese perfil, señaló que participan firmas de distintas provincias e incluso representantes de empresas internacionales.

La muestra se realiza cada dos años y para esta edición modificó su fecha habitual de marzo o abril para trasladarse a octubre. El cambio busca coincidir con otro momento del calendario productivo, ya que, según explicó Romagnoli, durante marzo y abril “el productor agropecuario está para cosechar” o comenzando la siembra.

El ingeniero también destacó que la región atraviesa un proceso de diversificación industrial y que varias empresas comenzaron a vincularse con sectores como la minería, Vaca Muerta y el litio. En ese sentido, sostuvo que “el que fabrique una sola cosa no vive” y remarcó la necesidad de encontrar nuevos mercados y alternativas productivas.

La organización de EXPIMA está a cargo de una empresa privada, mientras que el municipio acompaña como sponsor principal. Romagnoli indicó que el objetivo central es favorecer los vínculos entre proveedores y potenciales compradores: “La idea de esta exposición justamente es provocar la vinculación”, afirmó, al señalar que esos contactos pueden generar nuevas oportunidades comerciales.

La convocatoria no está limitada a empresarios: también se invita a cámaras, instituciones y establecimientos educativos. La participación es libre y gratuita, con acreditación por internet, y desde la organización remarcaron que la invitación alcanza también a las escuelas técnicas de la ciudad, como las escuelas Avellaneda, Sarmiento y PROA.

Romagnoli planteó que los cambios tecnológicos también transformaron la manera de conocer productos, empresas y mercados, aunque sostuvo que el contacto presencial continúa teniendo valor. “Las cosas evolucionan mucho más rápido ahora que hace 30, 40 años”, señaló, y destacó que EXPIMA busca acercar esas nuevas tecnologías y posibilidades de vinculación a toda la comunidad.