En diálogo con el equipo de Red Panorama, Adriana Leoni, una de las docentes a cargo del proyecto de la Sede Regional Bernardo Houssay, contó cómo nació “Bernarditas”, un alimento untable elaborado a base de soja. La iniciativa reúne a docentes de las áreas de Alimentos y Biotecnología, estudiantes y la Universidad de Córdoba.

“Surge la idea porque uno de los profes trae la idea de que si queríamos participar en un concurso para la pista de la soja y había que formular algún producto alimenticio a través de soja”, explicó Leoni sobre el comienzo de la propuesta. A partir de allí, el equipo decidió desarrollar una alternativa diferente a partir de la fermentación.

“En la pregunta surge algún producto fermentado, porque nosotros ya habíamos probado fermentar vegetales, entonces decimos: bueno, fermentemos la soja”, relató la docente. El desafío fue avanzar en la formulación hasta conseguir un producto con una textura y un sabor propios, incorporando además arroz para complementar nutricionalmente la preparación.

“Agregá un poco de arroz y se está así completando los aminoácidos que les faltan a las sojas”, señaló Leoni. Según explicó, el desarrollo implicó probar distintas recetas y realizar modificaciones para alcanzar el resultado buscado: “Fue como ir buscando cómo va a quedar mejor el sabor de la soja, elaborando con soja algo, inventando esto, experimentándolo”.

El proceso completo demandó siete días y requirió un seguimiento permanente por parte de los estudiantes. “No es simplemente poner a cocinar, sino que es ir haciendo controles, viendo cómo evolucionaba”, detalló la docente, quien destacó especialmente el aprendizaje generado a partir del trabajo conjunto entre distintas disciplinas.

Una vez finalizada la fermentación, el producto es cocinado y procesado hasta alcanzar una consistencia cremosa que permite utilizarlo como untable. “Logramos una muy buena textura, un muy buen sabor. Estamos muy contentos con los logros”, expresó Leoni, quien también destacó que el alimento posee características vinculadas con los productos fermentados.

El proyecto continuará durante los próximos meses con nuevas pruebas y combinaciones. “Vamos a seguir con este proyecto porque la gente también se interesó y queremos probarlo con distintas variedades de soja y distintos aceites”, anticipó Leoni. Además, adelantó que durante las jornadas abiertas de octubre en la Universidad se preparará el untable para que la comunidad pueda conocerlo y degustarlo.