En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la madrugada de hoy, aproximadamente a la 1:30 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en cercanías de la rotonda Este de la Ruta 9.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión cargado con cereal sufrió un vuelco en solitario y cayó sobre la rotonda, perdiendo gran parte de su carga en el lugar. Según lo comentado por Lerda, el transporte venía desde el sur y, al querer tomar la rotonda hacia el lado del Autódromo, sufrió el siniestro.

Al llegar los bomberos notaron que el vehículo no interrumpía la circulación, por lo que trabajaron para limpiar la zona afectada y que se pudiera mover el acoplado a un lugar más seguro.

Por otro lado, el chofer no sufrió heridas.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que tanto el camionero como el vehículo serían de Laborde.