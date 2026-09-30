Bell Ville: Pareja detenida por delibery de cocaìna.

A partir de diversas denuncias recibidas a travès del 0800, y a tras una investigaciòn de aproximadamente un mes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotràfico realizaron un allanamiento en la ciudad de Bell Ville, donde detuvieron a una Pareja y desarticularon un punto de venta de estupefacientes.

El procedimiento se desarrollò en un domicilio ubicado sobre calle J. B. Justo al 600. Los oficiales secuestraron varias dosis de cocaìna, dinero, una motocicleta, entre otros elementos relacionados con la causa.

De acuerdo con las tareas investigativas, los detenidos(una mujer de 30 años y un Hombre de 27) serìan Pareja y habrìan utilizado el inmueble como punto de venta de cocaìna bajo la modalidad de kiosco. Asimismo, se presume que utilizaban una motocicleta para realizar las entregas de estupefacientes mediante la modalidad de delivery.

Por disposiciòn de la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Bell Ville, los detenidos fueron trasladados a sede Judicial, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposiciòn de la Justicia por infracciòn a la Ley de Estupefacientes Nª 23.737.

Fuente: FPA.