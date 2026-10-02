La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer en las últimas horas, a través de un comunicado, que el día de hoy estará la oficina móvil de DNI en el Barrio Villa Argentina.

Para quienes tengan que realizar sus trámites del documento nacional, podrán hacerlo en el Centro de Apoyo al Niño y la Familia, ubicado en Vélez Sarsfield al 1474. Los horarios de atención serán de 10 a 12 y de 15 a 18 horas.

El valor del trámite será de 10 mil pesos, y se puede abonar en efectivo, QR, transferencia, como también tarjetas de crédito y/o débito.