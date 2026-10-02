El artefacto era una arenadora que estaban utilizando

En diálogo con el equipo de Red Panorama, Horacio Fabbri, perteneciente al equipo de Bomberos de Leones, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Durante la mañana del martes, cerca de las 9, el cuerpo bomberil recibió dos llamados de emergencia por un siniestro ocurrido en un taller ubicado entre las calles San Martín y Bell Ville.

Allí, según la información inicial que se dio a conocer, los empleados estaban trabajando en el lugar cuando un tanque tipo arenadora, a la cual se le coloca aire para mover el material, explotó. Según lo comentado por Fabbri, el sonido del estallido se pudo escuchar 7 cuadras a la redonda.

Al llegar los bomberos se encontraron con dos damnificados, aparentemente padre e hijo, que estaban trabajando muy cerca del aparato. Ambos tenían lesiones graves y escoriaciones varias, por lo que fueron trasladados al Hospital Municipal San Roque.

Luego, según lo que pudo conocer el equipo de la radio, uno de ellos fue derivado al Sanatorio San Roque de Marcos Juárez, donde quedó ingresado.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el herido ingresado al nosocomio de esta ciudad sería Jorge Díaz. Se desconoce la edad de los hombres.