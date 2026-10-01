En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Coordinador del área de Tránsito de la Municipalidad de Marcos Juárez, Horacio Belli, explicó que se encuentran analizando distintas alternativas para ordenar el estacionamiento de camiones sobre la Ruta 9. La medida busca evitar que los vehículos obstaculicen la visión en los accesos y bocacalles.

Belli señaló que uno de los principales inconvenientes se presenta cuando los camiones estacionan demasiado cerca de las esquinas. En esos casos, quienes circulan por las calles laterales pierden visibilidad al momento de incorporarse a la ruta, generando una situación de riesgo.

Ante esta problemática, desde el área de Tránsito analizan la posibilidad de modificar la ubicación de algunos carteles y realizar nuevas demarcaciones. También se evalúa establecer sectores donde los camiones puedan detenerse durante algunos minutos para realizar compras, sin permanecer estacionados durante períodos prolongados.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el sector de La Fueguina, donde existe un importante movimiento de vehículos y personas. Belli indicó que ya recorrieron la zona y trabajan en distintas alternativas, debido a que los camiones detenidos sobre la banquina pueden bloquear completamente la visión de quienes intentan ingresar a la Ruta 9.

El funcionario aclaró que el estacionamiento no está prohibido en todo el sector y que existen lugares donde los vehículos pueden detenerse. La diferencia está marcada mediante cartelería y pintura amarilla, que indican los espacios donde no está permitido estacionar por afectar la visibilidad.

En ese sentido, Belli remarcó que la situación es especialmente compleja para los camiones debido a sus dimensiones, mientras que los automóviles cuentan con mayor campo visual. Por eso, sostuvo que se debe encontrar el lugar adecuado para que los vehículos de gran porte puedan detenerse sin generar inconvenientes.

Además, el área de Tránsito analiza otras dificultades en la zona, entre ellas un tramo de calle 19 de Octubre que funciona en doble mano y presenta poco espacio para circular.

Belli señaló que continúan estudiando alternativas para ordenar el sector y mejorar las condiciones de seguridad vial.