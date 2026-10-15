Durante la mañana de hoy el equipo de Red Panorama recibió diversos comentarios de oyentes sobre la presencia de móviles policiales en la cafetería ubicada sobre Ruta 9 y Tucumán.

Por ello el móvil de Panorama se hizo presente en el lugar de los hechos, donde se pudo confirmar el fallecimiento de una persona mayor.

Según la primer información, el sujeto habría estado desayunando minutos atrás en el lugar cuando sufrió una descompensación y perdió la vida.

Actualmente la Policía Científica y las otras ramas están trabajando en el lugar para constatar los hechos. Se desconoce aún quién sería la víctima.

La noticia está en desarrollo.

La persona fallecida es de apellido Falistocco de 92 años.