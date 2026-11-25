Durante la noche del lunes, pasadas las 21:30 horas, personal policial de General Roca que se encontraba haciendo un patrullaje preventivo por la vecina localidad pudieron encontrar una motocicleta que tenía pedido de captura por un robo el 22 de noviembre.

El rodado fue encontrado entre los pastizales de un baldío ubicado entre las calles Pasaje Santa Lucía y Saavedra. Se trata de una Honda Wave 110 cc color negra, la cual no tenía chapa patente en ese momento.

Luego de investigaciones los uniformados pudieron dar con el dato de que damnificado por el robo es oriundo de Marcos Juárez.

La motocicleta fue secuestrada. No hubo detenidos.