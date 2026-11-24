COYSPU informó que continúa con los trabajos de reemplazo de cañerías cloacales sobre calle Pellegrini, donde actualmente se realizan tareas para reducir el nivel de las napas subterráneas y generar las condiciones necesarias para avanzar con la obra.

En esta etapa se instalaron tres bombas sumergibles sobre la vereda norte. Según detallaron desde la cooperativa, el nivel actual de la napa se encuentra aproximadamente a tres metros de profundidad y, mediante el sistema de bombeo, buscan alcanzar entre 3,70 y 3,80 metros para poder comenzar con la excavación y el posterior reemplazo de las cañerías.

El agua extraída es conducida por la cuneta de calle Pellegrini, desde Uruguay hasta la boca de tormenta ubicada en calle Laprida, donde se realiza su descarga.

Desde COYSPU señalaron que estas tareas son necesarias para garantizar las condiciones de trabajo y permitir el avance de la renovación de la infraestructura cloacal. Además, solicitaron comprensión a los vecinos ante las posibles molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de la obra.