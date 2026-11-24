En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Presidente del Club Tiro Federal, Marcelo Lovera, se refirió a los destrozos registrados en los baños de la institución durante una fiesta privada de estudiantes de último año de dos colegios secundarios de la ciudad.

El dirigente explicó que los daños se produjeron en el sector de los sanitarios masculinos y que, tras conocer lo ocurrido, las familias se acercaron al club para buscar una solución.

Según relató, rompieron las divisiones de madera de los baños y también un sanitario individual. Lovera contó que, antes de que el personal se acercara a limpiar, algunos padres ya habían advertido que podría haber daños, por lo que posteriormente realizaron una evaluación y solicitaron un presupuesto para determinar el costo de las reparaciones.

El presidente destacó la predisposición de las familias, que al día siguiente se reunieron con representantes del club, observaron los daños y acordaron hacerse cargo de los arreglos. “Los papás se pusieron en forma inmediata a disposición”, remarcó Lovera, quien valoró que el tema pudiera resolverse mediante el diálogo y el compromiso de los responsables.

Uno de los aspectos que explicó el dirigente fue la presencia policial durante este tipo de eventos. Lovera aclaró que los efectivos están destinados a custodiar el desarrollo general de la fiesta, pero no ingresan a los baños, por lo que no pueden advertir lo que sucede dentro de esos espacios. En ese sentido, señaló que tampoco el personal de seguridad tiene acceso a esos sectores durante el evento, lo que dificulta prevenir este tipo de situaciones.

A partir de lo ocurrido, Lovera planteó la posibilidad de incorporar una persona encargada de controlar y atender los baños durante las fiestas, como una medida para evitar nuevos daños. “El próximo evento tenemos que poner a alguien, una persona que esté atendiendo los baños”, sostuvo, al considerar que podría ayudar a solucionar este tipo de inconvenientes.

Finalmente, el presidente manifestó que este tipo de situaciones generan dolor, especialmente por el esfuerzo que implica mantener y construir las instalaciones del club.

Sin embargo, destacó que en esta oportunidad las familias asumieron la responsabilidad y se comprometieron a afrontar los costos, por lo que el club trabaja actualmente en la reparación de los sectores afectados.