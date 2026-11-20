En diálogo con el equipo de Red Panorama, la concejal Lucrecia Terenzani respondió a las declaraciones de la intendente Sara Majorel sobre la información vinculada a los fondos del Polo Educativo.

La edil cuestionó que la mandataria calificara como falsa la documentación presentada por la representante del Tribunal de Cuentas, Virginia Tomassini, y aseguró que se trata de un informe firmado por la asesora letrada municipal, Vilma Sigaudo, quien también respondió formalmente el pedido.

Según explicó Terenzani, Tomassini había presentado el pedido de información a mediados de octubre y, luego de analizar la documentación recibida, el 3 de noviembre solicitó una ampliación. «Es una información firmada por su asesora letrada y es un informe que ella misma le entregó supuestamente a la UPC», señaló. Además, remarcó que el procedimiento se realizó por mesa de entrada y de manera oficial.

La concejal reconoció que, como sostuvo Majorel, la documentación podría presentarse junto al balance final en abril, pero consideró que eso no invalida el pedido realizado. «Virginia Tomassini podía pedirle información cuando ella quería y la pedimos ahora también de cara a que nosotros vamos a ingresar a la gestión y tenemos que tener las cuentas claras», expresó. También aclaró que la intención es conocer cuánto dinero se utilizó y cuánto falta para terminar la obra, ya que «la idea no es que quede parada, para nada».

Uno de los puntos que despertó preocupación en el bloque de concejales está relacionado con los gastos administrativos que aparecen en la planilla entregada por el municipio. Terenzani aclaró que no se trata de cuestionar a las personas o empresas que recibieron los pagos, sino de conocer los motivos de esas erogaciones. «Nos llamó la atención que haya montos en gastos administrativos. Esa plata tendría que estar destinada a infraestructura, techos, albañiles», manifestó, y explicó que solicitaron las facturas correspondientes, los trabajos realizados y el contexto de cada contratación.

Por otra parte, la edil se refirió al encuentro que mantuvieron el lunes con Majorel, cuando la intendente se presentó ante el Concejo Deliberante y se retiró sin brindar nuevos datos sobre la documentación solicitada. «Nos parece una falta de respeto para el Concejo Deliberante como institución en nuestro trabajo de control. Nosotros podemos pedirle información y ella tiene la obligación de dárnosla», sostuvo. Según indicó, la mayoría de los concejales coincidió en la necesidad de avanzar con alguna medida para obtener respuestas.

Finalmente, Terenzani adelantó que durante la sesión del jueves, realizada ayer a las 12:30, el cuerpo legislativo debía definir la herramienta legal para solicitar más información.

La alternativa era avanzar con un pedido de informes o mediante un proyecto de resolución de todo el Concejo, que permitiría establecer un plazo de cinco o diez días para responder. La concejal también recordó que las sesiones son públicas y que pueden participar vecinos y medios de comunicación.