Diego Noya, emprendedor que presentó y lleva adelante el proyecto para construir una estación de servicio Axion sobre la Autopista Ruta 9, cerca de Marcos Juárez, confirmó que la iniciativa lleva aproximadamente dos años sin poder avanzar, a la espera de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. El establecimiento estará ubicado a la altura del conocido puente de acceso Bertotto-Boglione y todavía no cuenta con la autorización necesaria para comenzar la construcción.

En diálogo con Red Panorama, Noya explicó que la documentación requerida ya fue presentada y que actualmente solo resta obtener el dictamen ambiental. “Por ahora seguimos esperando resolución de Medio Ambiente. Nos pidieron hace un tiempo un trámite que normalmente antes no se pedía, pero ya lo cumplimentamos y ahora solo falta que Ambiente se expida”, señaló.

Según detalló, uno de los últimos requerimientos estuvo relacionado con estudios y documentación sobre el agua subterránea. Se trata de información vinculada al freatímetro y al caudal de extracción del pozo, aspectos que ya contaban con aprobación del organismo hidráulico provincial, anteriormente conocido como DIPAS. “Eso tenemos todo aprobado, pero Medio Ambiente nos exigió unas cosas de APRHI y ya está todo cumplimentado. Estamos esperando que nos digan sí o no”, sostuvo.

El emprendedor indicó que mantuvieron contactos con autoridades municipales, tanto de la gestión anterior como de la actual, para intentar destrabar la situación. Sin embargo, explicó que la respuesta siempre fue que debía expedirse el organismo provincial. “Todos han ido hablando, haciendo sugerencias, pero es como que el área de Ambiente de la Provincia tiene un mecanismo de funcionamiento que lleva su tiempo y no resuelve a la necesidad de los que queremos invertir”, manifestó.

En cuanto a las características del emprendimiento, Noya precisó que la estación demandará una dotación de entre 35 y 40 trabajadores directos, distribuidos en los cuatro turnos de funcionamiento. Además, aseguró que el proyecto cuenta con las autorizaciones de Vialidad Nacional para realizar los accesos correspondientes. “Lo que nos falta hoy es Ambiente. Así se cumplimentan todos los trámites para estar en regla y poder construir la estación”, afirmó.

Finalmente, explicó que la evaluación ambiental contempla análisis del suelo, de las napas y de la cuenca, con el objetivo de garantizar que la actividad no genere contaminación. “Me han pedido una serie de análisis para ver que mi estación, además de construirse bajo determinadas normas, no contamine”, dijo.

Además agregó: “Se han tardado, para mi gusto, un montón de tiempo en decir sí o no”.

Mientras tanto, el proyecto continúa sin poder avanzar y a la espera de una respuesta por parte del Gobierno provincial. La expectativa es que la autorización llegue a la brevedad y permita concretar una inversión que significaría entre 35 y 40 nuevas fuentes de trabajo para la región.