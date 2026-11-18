Durante las últimas horas, las autoridades del Centro de Jubilados y Pensionados de Marcos Juárez dio a conocer la información de que se realizará una nueva Asamblea General Ordinaria.

La misma se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a las 19 horas en la sede social del Centro, ubicada en Yrigoyen al 1378.

A la orden del día, se realizarán las siguientes actividades: 1) Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten y suscriban el Acta de Asamblea.

2) Informe sobre los motivos y razones por los cuales se convocara a la presente asamblea ordinaria fuera de los términos previstos en el Estatuto Social.

3) Lectura, deliberación y aprobación de la Memoria, Balance General e Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos, aprobados por unanimidad de los miembros de la Comisión Directiva y mediante informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejercicio 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.

4) Consideración de posible aumento en el valor de la cuota social.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados invitan a todos los afiliados a llegarse ese día a la reunión.