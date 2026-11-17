La provincia de Buenos Aires modificó su Código de Tránsito y estableció nuevos criterios para determinar quién tiene prioridad de paso en las intersecciones. La medida, que trascendió durante los últimos días a través de distintos medios nacionales, determina que circular por la derecha ya no garantizará en todos los casos el derecho a avanzar primero.

La modificación fue incorporada mediante la Ley 15.657 y establece que los vehículos que circulan por vías de mayor jerarquía tendrán prioridad, incluso cuando otro conductor se aproxime desde la derecha. De esta manera, se busca ordenar la circulación y establecer criterios más claros para resolver los cruces en la vía pública.

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el orden de jerarquía establecido para las vías de circulación. La prioridad se organiza de la siguiente manera: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y, por último, pasajes o callejones. Esto significa que, ante un cruce entre arterias de distinta categoría, tendrá prioridad el vehículo que circule por la vía de mayor jerarquía.

Por ejemplo, en una intersección sin semáforos ni señalización, quien circula por una calle deberá ceder el paso a los vehículos que transitan por una avenida, aunque estos se aproximen desde su izquierda. Sin embargo, la prioridad de la derecha se mantiene vigente cuando se trata de calles de igual jerarquía y no existe señalización que indique lo contrario.

La reforma también busca reducir las controversias y las distintas interpretaciones que se producían en torno a la prioridad de paso, especialmente en los cruces de avenidas. La iniciativa fue impulsada en la Legislatura bonaerense con el objetivo de establecer reglas más precisas para los conductores y contribuir a la seguridad vial.

De esta manera, en la provincia de Buenos Aires, los conductores deberán prestar atención no solamente al sentido desde el que se aproxima otro vehículo, sino también al tipo de vía por la que circulan. La modificación no elimina la prioridad de la derecha, sino que establece nuevas condiciones para su aplicación.