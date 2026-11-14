El jueves 12 de noviembre se presentaron las renovaciones del Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires, en una jornada de la que participó el equipo de Red Panorama, presente en el lugar para conocer los trabajos realizados y las modificaciones previstas.

El proyecto apunta a preparar el circuito para recibir al MotoGP y avanzar en el objetivo de recuperar una fecha de Fórmula 1 para Argentina.

Durante la presentación, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que la inversión responde a dos grandes objetivos: llevar al autódromo a estándares internacionales y convertirlo en un escenario capaz de albergar distintas categorías del deporte motor. «Estamos muy orgullosos de lo que venimos haciendo. Hay una decisión de inversión», señaló, y remarcó que el proyecto fue pensado integralmente para evitar nuevas intervenciones en el futuro.

Entre las principales modificaciones se encuentran las nuevas tribunas, incluida la denominada tribuna 10 y otra ubicada antes del ingreso al Talud, mientras que se conservaron las estructuras principales y las correspondientes a las curvas 3 y 5. La capacidad proyectada para el MotoGP es de entre 50.000 y 60.000 espectadores sentados, con la posibilidad de incorporar tribunas desmontables si la demanda lo requiere. Además, se renovaron los boxes, que ahora cuentan con más de 450 metros de extensión y mayor amplitud para albergar hasta tres vehículos por equipo.

Otro de los sectores intervenidos fue el paddock, donde se pavimentaron 20.000 metros cuadrados para la competencia de motociclismo. En caso de concretarse el regreso de la Fórmula 1, esa superficie deberá ampliarse hasta alcanzar aproximadamente los 70.000 metros cuadrados, lo que implicaría trasladar el helipuerto y el actual sector de hospitality. También se trabaja en la construcción de un nuevo podio y en la adecuación de las instalaciones para las exigencias de las distintas categorías.

En cuanto al circuito, el trazado pasó de 5,5 a 4,3 kilómetros, aunque contempla la posibilidad de extender uno de sus sectores si finalmente se confirma la llegada de la Fórmula 1. Macri explicó que la obra fue diseñada junto a la empresa de ingeniería Tilke para responder a los requerimientos de ambas competencias. También destacó la incorporación de tecnología y sistemas de seguridad, entre ellos la fibra óptica necesaria para transmitir los datos que utilizan los equipos de ingeniería durante las competencias.

El jefe de Gobierno sostuvo que la intención es que el autódromo vuelva a formar parte de la agenda mundial del deporte motor y que la inversión también tenga un impacto en el turismo y la actividad económica de la Ciudad. En ese sentido, mencionó que eventos de Fórmula 1 en otras ciudades generan un movimiento económico de entre 450 y 750 millones de dólares en una semana. Además, confirmó que la presentación de la competencia se realiza bajo el nombre de Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires y que, si bien por ahora la iniciativa es financiada por el Gobierno porteño, buscarán convocar al sector privado y al Gobierno nacional.

Por su parte, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, explicó que se intensificó el ritmo de trabajo mediante la incorporación de turnos nocturnos, con el objetivo de cumplir los plazos previstos. Según indicó, se está trabajando prácticamente al triple de ritmo habitual para avanzar con las obras y anticiparse a posibles complicaciones climáticas. Las primeras pruebas estarán orientadas a obtener la homologación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y se realizarían a mediados de marzo, antes de la competencia prevista para el 9, 10 y 11 de abril.

En relación con la Fórmula 1, Turnes confirmó que durante las reuniones mantenidas con los representantes de Liberty Media y Stefano Domenicali se mencionó la posibilidad de que Argentina sea considerada como una fecha de reserva ante una eventual vacante en el calendario. También señaló que se habló de un posible contrato por cinco años, aunque todavía no se establecieron fechas ni condiciones concretas.

«La intención de Liberty es que la Argentina vuelva», expresó, y agregó que a partir de ahora comenzará una etapa de trabajo más enfocada en las cuestiones comerciales, con marzo como horizonte para alcanzar definiciones.

Además, adelantó que, una vez finalizadas las obras del autódromo, comenzarán los trabajos del nuevo kartódromo, cuya finalización se proyecta para julio o agosto.