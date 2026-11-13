Cortes de Energìa en Marcos Juàrez.
Aviso Corte Programado:
Fecha 14/11/2026. Horario: 15:00 a 16:00 horas.
Zonas afectadas:
Barrio Centro(Parcial), Barrio Noreste(Parcial), Barrio Suroeste(Parcial), Barrio Sureste(Parcial).
Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
Trabajamos para mejorar la calidad del servicio.
Fecha 14/11/2026. Horario: 13:00 a 16:00 horas.
Zonas afectadas:
Barrio Noreste(Parcial), Barrio Lavalle, Barrio Zona Industrial Sur, Barrio Zona Industrial Norte, Barrio Villa Argentina(Parcial), Barrio Centro(Parcial).
Fecha 14/11/2026. Horario: 13:00 a 16:00 horas.
Zonas afectadas:
Barrio Centro(Parcial), Barrio Lavalle, Barrio Zona Industrial Sur, Barrio Zona Industrial Norte.
Barrio Villa Argentina(Parcial), Barrio Centro(Parcial).
Fecha 14/11/2026. Horario: 13:00 a 14:00 horas.
Zonas afectadas:
Barrio Centro(Parcial), Barrio Noroeste(Parcial), Barrio Noreste(Parcial), Barrio Lavalle(Parcial), Barrio Villa Argentina(Parcial).