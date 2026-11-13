Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 22:30 horas, personal policial recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Santa Fe y San Luis.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos motocicletas de 110 cc colisionaron entre sí.

Al llegar la policía al lugar, uno de los dos accidentados no se encontraba en el lugar, por lo que se cree que la persona habría huido de la escena.

Por otro lado, la damnificada del siniestro, una mujer de 67 años, fue trasladada al centro de salud donde quedó ingresada con una fractura en su mano derecha.

Se desconoce la identidad de la otra persona.