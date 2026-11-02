Durante la noche del sábado, cerca de la medianoche del domingo, personal policial de Leones recibió diversos llamados al 911 de los vecinos por un hombre mayor de edad que estaba generando temor en varios sectores de la vecina ciudad.

Según los testimonios de los leonenses, el sujeto deambulaba por las calles portando un arma blanca y amenazando a la gente.

Rápidamente la policía logró identificar al sospechoso, y además secuestraron el objeto que estaba usando para agredir, entre otros elementos vinculados a la causa.

Fue trasladado a la comisaría local donde quedó alojado.