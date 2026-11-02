La Escuela de Oficios Córdoba anunció la incorporación de cinco nuevos cursos a su propuesta de capacitación, con opciones destinadas a vecinos del departamento Marcos Juárez. La iniciativa es impulsada por el Frente Renovador y cuenta con la participación de Tania Kyshakevych, presidenta del espacio en Córdoba, y Diego Caco Heredia, coordinador local.

La oferta incluye capacitaciones en distintas áreas, con alternativas vinculadas a la tecnología, la administración, la salud y los oficios. Entre las propuestas se encuentran Community Manager, Introducción a la Inteligencia Artificial, Auxiliar Contable, Soporte Informático, Economía para Emprendedores, Secretario Médico, Estimulación Temprana, Auxiliar de Farmacia y Auxiliar Terapéutico en TEA.

También se ofrecen cursos de Introducción a la Lengua de Señas Argentina, Refrigeración, Cuidado de la Niñez, Excel desde Cero y Reparación de Lavarropas. Las propuestas cuentan con distintas modalidades y horarios de cursado, según la capacitación elegida.

De acuerdo con la información difundida, las formaciones son 100% virtuales, cuentan con certificación de la Escuela de Oficios y ofrecen la opción de certificación universitaria. Además, cada curso dispone de una capacidad limitada de participantes.

Las inscripciones tienen fechas de cierre previstas entre el 25 y el 28 de noviembre, dependiendo del curso. Los interesados pueden consultar los requisitos, horarios y detalles de cada capacitación a través del sitio web oficial, donde también se encuentra disponible la información para anotarse.

Para realizar consultas, se habilitó el número de WhatsApp 3518755209. Las inscripciones se realizan a través de https://escueladeoficiosvirtual.org.ar.