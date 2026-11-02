Durante el día sábado, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por dos salidas diferentes ocurridas en la zona.

La primera ocurrió durante la mañana, cuando tuvieron que combatir un incendio de pastizales ocurrido en la banquina de la Ruta 9, a la altura del kilómetro 38.

Luego, cerca de las 21 horas, fueron alertados por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Brasil y Pellegrini, en Barrio Sur.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta protagonizó un siniestro vial.

El damnificado fue asistido por bomberos y trasladado al Hospital Abel Ayerza para su atención médica.