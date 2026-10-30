Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 16:30 horas, personal policial de Inriville fue alertado por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta E58, entre esa localidad y General Baldissera.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil que circulaba en sentido Sur a Norte sufrió un despiste y terminó volcando sobre la banquina contraria.

Al llegar el servicio de emergencias al lugar, asistieron a su ocupante, un hombre de 47 años, y lo trasladaron al centro de salud más cercano. Quedó ingresado sin lesiones.

Según la información inicial que habría testificado el damnificado, se habría dormitado mientras manejaba y eso fue lo que generó el siniestro.

No hubo heridos de gravedad.