Durante los primeros minutos del jueves, en una situación de mucha confusión, el cuerpo bomberil de Justiniano Posse recibió dos llamados en simultáneo por accidentes ocurridos cerca de la localidad.

Uno de ellos, según lo que se pudo conocer, habría ocurrido hacia el lado norte, cerca de la famosa curva de Los Patos. Mientras tanto, el otro se habría concretado hacia el lado sur, cerca de La Luisita. Por tal motivo enviaron a ambos sectores diversos equipos de rescate.

Al llegar a la primera, cerca de Los Patos, constataron que sólo se encontraba un automóvil estacionado sobre la banquina pero no tenía daños ni ocupantes. Por otro lado, el segundo siniestro, ocurrido en la Ruta Provincial 3 entre La Luisita y Wenceslao Escalante, si fue el certero.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una ambulancia que provenía de Monte Maíz sufrió un despiste y posterior vuelco en solitario, quedando acostada sobre un lado.

Rápidamente los bomberos asistieron a su único ocupante que era el chofer, el cual pudo salir por sus propios medios. Luego fue trasladado al hospital de Justiniano Posse para una mayor atención médica.

Aún se desconocen las causas del hecho.