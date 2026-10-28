Màs Oportunidades para los jòvenes de Marcos Juàrez, Màs Futuro para nuestra comunidad.

La Intendente Municipal, Sara Majorel y Càritas Villa Marìa firmaron un acuerdo para acompañar a los jòvenes de la ciudad en su camino hacia la educaciòn superior en dicha localidad.

A travès de este compromiso, el municipio de Marcos Juàrez financiarà cuatro Plazas en las residencias universitarias de Càritas, brindando a estudiantes de Marcos Juàrez la posibilidad de contar con un lugar donde alojarse mientras cursan sus estudios.

Esta iniciativa busca generar mejores oportunidades de acceso a la educaciòn, acompañando a los jòvenes en sus Proyectos de vida y favoreciendo la continuidad de su formaciòn acadèmica.

Desde el Municipio se continùa fortaleciendo el trabajo conjunto con las instituciones de la comunidad convencidos de que la educaciòn es una herramienta fundamental para construir un futuro con màs oportunidades para todos.

Seguimos construyendo futuro juntos.