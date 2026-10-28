En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, brindó precisiones sobre el funcionamiento del banco de sangre y la disponibilidad de unidades para responder a las necesidades de la institución y otros centros de salud.

En ese sentido, aseguró que actualmente no existen mayores inconvenientes con el abastecimiento.

Sicardi explicó que el banco funciona a partir de las donaciones voluntarias y que, una vez realizados los controles correspondientes, la sangre queda en el hospital. Desde allí, según detalló, se distribuye a distintos lugares de acuerdo con la demanda y las necesidades que se presentan.

En relación con la atención de otros establecimientos, el director señaló que cuando un sanatorio requiere una transfusión, se comunica con el hospital para solicitar las unidades necesarias. Luego, se pide que se envíen donantes para reponer la sangre utilizada, mientras que otros centros cuentan con stock propio o mantienen acuerdos de colaboración.

Sobre la situación actual, Sicardi sostuvo que el abastecimiento “es normal” y aclaró que no fue necesario suspender cirugías ni tratamientos por falta de sangre. Sin embargo, advirtió que la disponibilidad es “dinámica”, porque hay patologías que requieren varias unidades al mismo tiempo y algunos grupos sanguíneos son más difíciles de conseguir que otros.

“La sangre no es un producto que uno pueda generar, hay que obtenerlo desde la donación”, remarcó el director. En ese sentido, explicó que en el hospital se realiza la extracción y el procesamiento, y que posteriormente se separan los componentes, como plaquetas y sangre, para ponerlos a disposición según los requerimientos.

Finalmente, Sicardi invitó a quienes estén en condiciones de hacerlo a acercarse a donar, ya que cada aporte permite mejorar las reservas. Además, destacó que contar con unidades disponibles resulta fundamental ante intervenciones de mayor complejidad y concluyó que “la gente que se quiera acercar a donar, bienvenida”.