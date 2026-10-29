En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ingeniero Jorge D’Alessandro analizó la actualidad de los cultivos en la región y el avance de la siembra de soja, en un escenario marcado por las condiciones climáticas y las previsiones de lluvias.

Según explicó, los últimos días permitieron acelerar los trabajos y recuperar parte del tiempo perdido durante octubre.

“Estamos a full sembrando soja”, señaló D’Alessandro, quien destacó que los productores aprovecharon la ventana de tiempo favorable para avanzar a gran ritmo. Aunque las temperaturas continúan siendo bajas, indicó que la superficie sembrada se aproxima al 50% de la soja de primera, con posibilidades de seguir creciendo durante esta semana.

El ingeniero explicó que la región viene atrasada respecto de otros años, debido principalmente al exceso de humedad y las bajas temperaturas registradas al comienzo de la campaña. “Esta semana nos permitió acomodarnos bastante bien”, sostuvo, y agregó que el objetivo sería completar la siembra de soja de primera antes de mediados de noviembre.

En cuanto a las perspectivas climáticas, D’Alessandro advirtió que los pronósticos anticipan un cambio de tiempo para el fin de semana, con posibles lluvias durante los primeros días de la semana próxima. Por eso, remarcó que el avance dependerá de las precipitaciones y de cuánto tiempo deban esperar los productores para volver a ingresar a los lotes.

Respecto de los cultivos ya implantados, señaló que el maíz y la soja presentan demoras en su emergencia y desarrollo por las temperaturas. “La temperatura ralentiza ese desarrollo que necesita el maíz”, explicó, aunque consideró que no se trata de un problema grave y que los cultivos podrían recuperarse con varios días de temperaturas normales.

Por otra parte, D’Alessandro destacó el buen estado general del trigo y estimó una cosecha de normal a buena, aunque planteó una incógnita por la escasa radiación solar registrada durante octubre. Según indicó, la falta de días de sol pleno genera dudas sobre el impacto que podría tener en el llenado de los granos y, en consecuencia, en los rindes finales.