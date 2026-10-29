La movilización se debe al reclamo por el femicidio de la maestra Nancy Godoy

Durante las últimas horas, un aberrante hecho ocurrido en Corrientes conmocionó a los argentinos, tras conocerse la novedad de que, luego de 21 días de búsqueda, el cuerpo sin vida de la maestra Nancy Godoy fue encontrado en un paraje de difícil acceso en la localidad de Esquina, en esa provincia.

La docente había desaparecido a principios de octubre luego de conocerse una carta que se había difundido donde reclamaba el mal estado de la escuela rural donde enseñaba, la cual no contaba con agua potable ni otros servicios primordiales.

Por tal hecho, en la tarde del miércoles se conoció la información que, desde los diversos sindicatos docentes del país, decretaron un paro en los niveles educativos para la jornada de hoy jueves, además de una movilización en las grandes ciudades y otros puntos de Argentina.

En la región se dio a conocer que el acatamiento superaría el 70 a 80%, mientras que en Marcos Juárez varía de acuerdo al nivel educativo. Según información que pudo conocer Red Panorama, en las escuelas primarias y los jardines de infantes públicos el cese de actividad es total, mientras que en los secundarios algunos profesores se han adherido.

El porcentaje varía en los establecimientos privados, donde se nota un número menor de docentes involucrados a esta movilización.

La manifestación continuará durante todo el día de hoy mientras se esperan nuevas medidas para pedir justicia por la docente fallecida.