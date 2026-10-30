Durante la noche del jueves, aproximadamente a las 20 horas, el cuerpo bomberil de Cañada de Gómez fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en Autopista, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 368, en cercanías de esa ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil en el que viajaban 3 mujeres mayores y una menor de edad sufrió un despiste en solitario y terminó volcando, quedando sobre uno de sus laterales fuera de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos, dos de las damnificadas habían podido salir por sus propios medios, mientras que las otras quedaron atrapadas en el vehículo ya que tenían su lado obstruido. Por ello, el equipo de rescate realizó las tareas correspondientes para liberarlas.

Luego fueron asistidas las 4 y trasladadas por el servicio de emergencias 107 al Hospital San José de Cañada de Gómez.

El tránsito en la mano hacia Córdoba estuvo cortado mientras trabajaban los socorristas.