Durante las últimas horas la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer, a través de un comunicado, que se realizará un emplazamiento a los propietarios de vehículos secuestrados en la vía pública.

La novedad quedó establecida en la Ordenanza 2882/2019 y cita a los dueños de los vehículos con las siguientes patentes: : A140VQA; A140YGJ; A221WGA; A148BVE; A129JDA; A028YKA; A185VFR; 745LNM; A064JHD; 615JHY; A230JTE; 605IOH; 002KWC; A117ARU; A030HLK; A094QKV; 039GIC; A074JSB.

Los mismos deberán presentarse para comparecer en el Tribunal Administrativo de Faltas, el cual está ubicado en el Centro Cívico, en el término de los próximos 5 días hábiles, de 7 a 14 horas.

Para recuperar el vehículo primero se deberá realizar el pago de aranceles por multas, gastos de depósito y de los Martilleros actuantes.

En el caso de no realizarse esto, desde el Municipio aclararon que quedarán exentos de responsabilidad y procederán a la venta a través de subastas y/o compactación.