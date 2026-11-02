El dìa 31 de Octubre del 2026 Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez por Incendio de Pastos.

En horas de la mañana trabajamos con una unidad en un incendio de Pastos de pequeña magnitud que se desarrollò sobre la banquina de la ruta 9, a la altura del kilòmetro 38.

El dìa 31 de Octubre del 2026 Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez por Accidente Urbano.

Aproximadamente a las 21:00 horas asistimos a un accidente de moto en calle Brasil y Pellegrini, asistiendo y trasladando a su ocupante al Hospital para su atenciòn mèdica.

Fuente: Asociaciòn de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez.