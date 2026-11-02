Pareja Narco Detenida por delivery de drogas en Alejo Ledesma y Arias.

En el marco de una investigaciòn iniciada aproximadamente hace tres meses, grupos operativos e investigativos de la Fuerza Policial Antinarcotràfico detuvieron a un Hombre(53) y a una mujer(42) dedicados al delivery de drogas en las localidades de Arias y Alejo Ledesma.

Los investigados fueron aprehendidos en calle Libertad al 800 de Alejo Ledesma, en el momento en que realizaban una entrega de drogas a un cliente. El procedimiento permitiò el secuestro de varias dosis de cocaìna en poder del comprador, y la incautaciòn de $ 280000 y un automòvil de los narcomenudistas.

Seguidamente, para cumplimentar el operativo, el Equipo de Acciones Tàcticas de la Fuerza efectuò un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle La Pampa s/n de la localidad de Arias.

Finalmente, por disposiciòn de la Fiscalìa del Fuero de Lucha contra el Narcòtràfico de la ciudad de Bell Ville a cargo de la Dra. Vanina O»Hannessiàn, los aprehendidos fueron trasladados a sede judicial por supuesta infracciòn a la Ley Nª 23.737.

Fuente: FPA.